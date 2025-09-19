ECONOMIE
Bol 'heel erg trots' op nieuwe wereldtitel 400 meter horden

Sport
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 15:50
anp190925144 1
TOKIO (ANP) - Femke Bol is "heel erg trots" op haar gouden medaille op de 400 meter horden op de WK atletiek. "De start van de race is altijd moeilijk voor mij, maar ik ken mijn sterke punten", zei Bol tijdens een flashinterview in Tokio. "We hebben heel hard gewerkt hiervoor en uiteindelijk was het een comfortabele overwinning."
Bol werd voor de tweede keer op rij wereldkampioen. "Dit betekent de wereld voor mij", aldus Bol na afloop. "Ik wilde heel graag mijn titel verdedigen. Ik ben er trots op dat het is gelukt."
Bol heeft in aanloop naar het WK tijdens de training wat details veranderd om sneller te kunnen finishen. "De laatste honderd meter waren de beste van mijn seizoen. Dat was heel speciaal vandaag aan mijn race", stelde de Amersfoortse.
