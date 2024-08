Bol loopt in Lausanne eerste 400 meter horden na Spelen

LAUSANNE (ANP) - Femke Bol loopt op donderdag 22 augustus haar eerste wedstrijd na de Olympische Spelen van Parijs. De winnares van olympisch goud, zilver en brons komt in de Diamond League van Lausanne uit op de 400 meter horden, Op dat onderdeel heeft ze in de toonaangevende wedstrijdreeks al 21 wedstrijden op rij gewonnen.

De laatste keer was in Londen, vlak voor de Spelen. Op de Spelen van Parijs won ze goud met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd, zilver met de estafettevrouwen op de 4x400 meter en brons op de 400 meter horden. In de finale van haar favoriete nummer liep ze zich stuk op de Amerikaanse vedette Sydney McLaughlin-Levrone, die naar het goud liep in een wereldrecord van 50,37 seconden. Bol bleef achter met brons.