Gehavende Vollering verwacht dat ze doorgaat in Tour de France

AMNÉVILLE (ANP) - Demi Vollering start normaal gesproken vrijdag in de zesde etappe van de Tour de France Femmes. Dat laat ze weten na haar harde val in de slotfase van de vijfde etappe. "Het is afwachten hoe het morgenochtend voelt, maar ik ga ervan uit dat ik morgen de Tour wel kan vervolgen", meldt ze via haar ploeg SD Worx - Protime.

De 27-jarige titelverdedigster kwam gehavend en op achterstand over de finish in Amnéville. Ze raakte de gele leiderstrui kwijt. Vollering sprak na afloop van de rit niet met de media en stapte meteen de teambus in. Daar liet ze in eerste instantie naar haar verwondingen kijken.

Later is ze medisch onderzocht in haar hotel. Ze liep lichte kneuzingen en schaafwonden op aan onderrug en billen. "Gezien hoe snel ik viel, ben ik blij dat ik geen botbreuken heb opgelopen", laat Vollering weten. "Na de val moest ik even bijkomen en alles controleren. Daarna kon ik weer op de fiets stappen en de race voortzetten."