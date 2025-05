Spaanse gravelkampioen Nadal voelt zich een Fransman in Parijs

PARIJS (ANP) - Rafael Nadal (38) voelt zich op zijn geliefde Roland Garros geliefd en geëerd alsof hij een Fransman was. De veertienvoudig kampioen van het toernooi van Parijs heeft er geen woorden voor dat de organisatie zijn voetafdruk vereeuwigt op de baan die hem zoveel succes bracht. "Het was een onvergetelijke hommage. Iedereen die me een beetje kent weet dat ik er niet zoveel van hou om zo in de schijnwerpers te staan. Maar voor een verlegen jongen zoals ik was het perfect", zei Nadal tijdens een persconferentie.

De Spanjaard kreeg op zondag een eerbetoon voor 15.000 toeschouwers van wie velen hem de afgelopen twintig jaar zagen schitteren op het gravel van Parijs. Nadal wist veertien keer de Coupe des Mousquetaires op zijn naam te schrijven en veroverde daarmee de harten van het Franse tennispubliek.

Nadal keek na de hommage in een volle perszaal terug op zijn carrière, sprak over zijn hedendaagse leven en blikte vooruit. De Spanjaard vond het heel speciaal dat zijn drie grote rivalen Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray aanwezig waren bij het eerbetoon. "De manier waarop wij met elkaar omgaan is een belangrijke boodschap voor de wereld", stelde Nadal. "We waren altijd tegenstanders op de baan, maar laten zien dat je daarnaast goede collega's kunt zijn. Dat zie ik als een belangrijke erfenis van mijn loopbaan."

Nadal gaf toe dat hij sinds zijn laatste verloren partij in november vorig jaar tegen Botic van de Zandschulp geen racket meer heeft aangeraakt. "Ik ben een beetje zoekende wat ik ga doen. Ik ben bezig met wat zaken. Zoals mijn academie, mijn hotels, mijn bedrijf in voedingssupplementen en mijn foundation. Daarnaast heb ik mijn familie", legde Nadal uit. "Ik zal mezelf weer nieuwe doelen stellen in het leven."