Israël wil bewoners Gaza naar het zuiden verdrijven

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 19:52
GAZA (ANP/RTR) - Het Israëlische leger verstrekt vanaf zondag tenten en ander schuilmateriaal aan inwoners van Gaza als voorbereiding voor hun gedwongen verplaatsing naar het zuiden van het belegerde Palestijnse gebied, weg uit de gevechtszones.
De hulpgoederen worden via de Kerem Shalom-grensovergang geleverd door de Verenigde Naties en andere organisaties, na een veiligheidsinspectie door het Israëlische ministerie van Defensie, melden Israëlische media.
Israël heeft een offensief aangekondigd om de controle over Gaza-stad te krijgen, de noordelijk gelegen hoofdplaats van het gebied.
