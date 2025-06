Bondscoach Delmee laat Telgenkamp buiten selectie hockeymannen

UTRECHT (ANP) - Bondscoach Jeroen Delmee van de hockeymannen heeft spits Duco Telgenkamp niet geselecteerd voor de aankomende wedstrijden in de Pro League. "In verband met persoonlijke omstandigheden en in goed overleg met Duco hebben we ervoor gekozen om deze zomer niet in actie te komen met Oranje", legde de coach uit.

"Ik kan hier verder geen toelichting op geven gezien de persoonlijke aard van de keuze", voegde Delmee toe in een persbericht van de bond. De 22-jarige Telgenkamp maakte vorige zomer het beslissende doelpunt in de shoot-out tegen Duitsland in de olympische finale.

Naast Telgenkamp vielen om verschillende redenen ook Boris Aardenburg, Bram van Battum, Teun Beins, Daan Bonhof, David Huussen en Casper van der Veen af. Zij zaten sinds maart bij de trainingsgroep van 34 spelers van Delmee. Oranje speelt tussen 7 juni en 15 juni zes wedstrijden in het Wagener Stadion in Amstelveen. Op 17 en 18 juni volgt een tweeluik tegen Engeland in Londen.