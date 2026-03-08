Bondscoach Jones wil WBC waardig afsluiten met honkballers

MIAMI (ANP) - Voor bondscoach Andruw Jones van de Nederlandse honkballers telde alleen de eindzege van de World Baseball Classic. Maar na de zware nederlaag tegen de Dominicaanse Republiek (12-1) kan het bijna niet anders dan dat het officieuze WK voor Oranje na de laatste groepswedstrijd van dinsdag tegen Israël voorbij is. "Dat lijkt er wel op", erkende hij. "We gaan toch een plan maken om dat duel te winnen. En dan zien we wel. We willen het toernooi sowieso goed afsluiten."

Nederland heeft alleen nog een kans op de kwartfinale als het sterrenensemble van de Dominicaanse Republiek de laatste twee pouleduels verliest. Bovendien zou Israël ook nog tweemaal moeten winnen maar dinsdag weer van Nederland moeten verliezen. En zelfs dan heeft het Koninkrijksteam zeer waarschijnlijk te weinig runs gescoord.

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik op de WBC nog nooit zo'n sterke tegenstander heb gezien", zei Jones. "Het was echt niet normaal wat voor spelers er allemaal bij hen op het veld stonden. Dat was te veel voor een ploeg met zoveel jonge pitchers als wij. Laten we deze ervaring meenemen en goed kijken hoe we ons kunnen verbeteren."