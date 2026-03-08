Grote demonstraties in Spanje om Vrouwendag en oorlog tegen Iran

MADRID (ANP/DPA) - In Spanje hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Het ging niet alleen om gelijkheid tussen de seksen maar ook om vrede en een einde aan de oorlog tegen Iran. Ze droegen spandoeken met leuzen zoals "No a la guerra!" ("Nee tegen oorlog!"), een leus die premier Pedro Sánchez de afgelopen dagen meerdere malen heeft uitgesproken.

Ook betuigden veel vrouwen solidariteit met vrouwen in door oorlog geteisterde landen, zoals Oekraïne, Gaza en Soedan.

Alleen al in Madrid schatte de politie dat minstens 35.000 mensen de straat op gingen bij twee demonstraties: voornamelijk vrouwen, maar ook veel mannen en gezinnen met kinderen. In Barcelona meldden de autoriteiten ongeveer 22.000 demonstranten. Ook in Bilbao, Zaragoza, Palma de Mallorca en tal van andere steden vonden grote demonstraties plaats.

Volgens peilingen is een aanzienlijke meerderheid van de Spanjaarden tegen de bombardementen op Iran.