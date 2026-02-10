ECONOMIE
Bondscoach Kerstholt aangeslagen na val Velzeboer: dit raakt me

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 15:32
anp100226169 1
MILAAN (ANP) - Niet alleen de Nederlandse shorttrackers zelf, maar ook bondscoach Niels Kerstholt was na het mislopen van een medaille op de olympische gemengde aflossing aangeslagen. "Dan ben je zoveel sneller en zoveel beter en dan gebeurt dit. Dat raakt me, dat zie je nu ook", zei hij na afloop van de race tegen Nederlandse journalisten in de Milano Ice Skating Arena, daarbij doelend op zijn natte ogen.
Nederland maakte in de kwartfinale een overtuigende indruk en was een van de kanshebbers op goud. In de halve finale gleed Xandra Velzeboer onderuit, waarmee net als vier jaar geleden in Beijing een medaille uit het zicht verdween. Destijds was het Suzanne Schulting die viel.
"Als je statistisch kijkt, gebeurt dit altijd bij elk toernooi bij alle landen wel eens. Alleen overkomt het ons bij de Spelen. Dat is gewoon klote", aldus Kerstholt, die kopman Jens van 't Wout zag stoeien met de ijzers van zijn schaatsen. "Hij voelde de sturing niet en maakt een misser."
