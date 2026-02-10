ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ondernemers vragen politiek om aandacht voor grensregio's

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 15:37
anp100226171 1
DEN HAAG (ANP) - Ondernemers klagen dat volgens hen steeds meer Nederlandse consumenten naar Duitsland of België gaan voor hun dagelijkse boodschappen of om te tanken. Daardoor dreigen in Nederlandse grensregio's winkelsluitingen, banenverlies en een verschralend voorzieningenniveau, staat in een verklaring die voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland dinsdag samen met andere ondernemersorganisaties heeft aangeboden aan de Kamercommissie voor Economische Zaken.
Volgens de ondernemers groeit het prijsverschil met de buurlanden steeds verder, door hogere accijnzen en btw in Nederland en een hogere inflatie dan in Duitsland. "Waar voorheen alleen inwoners van grensgemeenten naar België of Duitsland reden, loont het nu zelfs ook al voor consumenten uit de provincie Utrecht om inkopen over de grens te doen."
De organisaties roepen de politiek op belastingen in lijn te brengen met omringende landen. Ook pleiten ze voor samenwerking tussen overheden en branches om de grensregio's te ondersteunen. Hierover willen ze ook in gesprek met de Tweede Kamer.
Ondernemers hebben de problematiek vaker aangekaart. Het is bekend dat producten als benzine of alcoholische dranken in buurlanden flink goedkoper kunnen zijn, door belastingverschillen. Bij de oproep verstrekten de organisaties geen cijfers die aantonen dat er daadwerkelijk steeds meer Nederlanders over de grens winkelen. Een woordvoerster van MKB-Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

Loading