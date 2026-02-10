Ondernemers vragen politiek om aandacht voor grensregio's

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers klagen dat volgens hen steeds meer Nederlandse consumenten naar Duitsland of België gaan voor hun dagelijkse boodschappen of om te tanken. Daardoor dreigen in Nederlandse grensregio's winkelsluitingen, banenverlies en een verschralend voorzieningenniveau, staat in een verklaring die voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland dinsdag samen met andere ondernemersorganisaties heeft aangeboden aan de Kamercommissie voor Economische Zaken.

Volgens de ondernemers groeit het prijsverschil met de buurlanden steeds verder, door hogere accijnzen en btw in Nederland en een hogere inflatie dan in Duitsland. "Waar voorheen alleen inwoners van grensgemeenten naar België of Duitsland reden, loont het nu zelfs ook al voor consumenten uit de provincie Utrecht om inkopen over de grens te doen."

De organisaties roepen de politiek op belastingen in lijn te brengen met omringende landen. Ook pleiten ze voor samenwerking tussen overheden en branches om de grensregio's te ondersteunen. Hierover willen ze ook in gesprek met de Tweede Kamer.

Ondernemers hebben de problematiek vaker aangekaart. Het is bekend dat producten als benzine of alcoholische dranken in buurlanden flink goedkoper kunnen zijn, door belastingverschillen. Bij de oproep verstrekten de organisaties geen cijfers die aantonen dat er daadwerkelijk steeds meer Nederlanders over de grens winkelen. Een woordvoerster van MKB-Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar.