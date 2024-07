Bondscoach: Pieterse was zonder lekke band zeker tweede geworden

PARIJS (ANP) - Bondscoach Gerben de Knegt weet dat Puck Pieterse zonder een lekke band "zeker" tweede zou zijn geworden in de olympische mountainbikewedstrijd. "Vierde is dan wel de slechtste plek die je kunt behalen natuurlijk. Fysiek was ze supergoed, ze haalde haar waardes. Dat is wel heel knap voor zo'n jong meisje", aldus De Knegt over zijn 22-jarige pupil.

Volgens de bondscoach is Pieterse "heel boos" op zichzelf omdat ze lek reed. "Nadat het gebeurde zei ik: 'kom op, derde worden kan nog steeds.' Maar ze schudde van nee en het duurde misschien een halve ronde voordat ze weer kon schakelen. Misschien als ze dat eerder had kunnen doen... Maar dat is allemaal achteraf."