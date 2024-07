Wegman vaart net buiten olympische finale kanoslalom

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Martina Wegman heeft zich bij de Olympische Spelen van Parijs net niet in de finale kunnen varen van de kanoslalom in de K1 (kajak). De 35-jarige kanovaarster zette in de halve finales de dertiende tijd neer op het moeilijke parcours door de wildwaterbaan van Vaires-sur-Marne. Ze kwam minder dan twee tienden tekort voor de twaalfde plaats, die haar een plek in de finale had opgeleverd.

Wegman was er op de Olympische Spelen van Tokio ook bij en eindigde daar als zevende. De kanovaarster, die een verleden heeft als avonturier op woeste rivieren en watervallen, sprak vooraf de ambitie uit voor een medaille te gaan in Parijs. Die zal er niet komen. In de halve finales moest ze vier strafseconden incasseren en daarmee kwam haar totaaltijd op 106,38 seconden. Daarmee was ze ruim zeven seconden langzamer dan de Duitse Ricarda Funk, die 99,31 noteerde.