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Bondscoach Ten Dam overweegt andere WK-voorbereiding wielrensters

Sport
door anp
zondag, 20 september 2026 om 19:52
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MONTREAL (ANP) - Bondscoach Laurens ten Dam overweegt zich met de wielrensters in de toekomst intensiever voor te bereiden op de wereldkampioenschappen. Dat zei de oud-wielrenner na de teleurstellende tijdrit in Montreal, waar podiumkandidaten Demi Vollering en Lieke Nooijen als achtste en twaalfde eindigden.
Ten Dam keek jaloers naar de voorbereiding van de Zwitserse Marlen Reusser, die overtuigend haar wereldtitel prolongeerde. "Zij was hier al wat eerder en had hier ook al een tijdrit gereden. Ik ben daar voor ons ook over aan het nadenken, maar dat betekent ook dat je ze eerder bij de ploegen weghaalt. Dat was dit jaar nog geen optie. Dat moet ook een beetje groeien en erin worden gemasseerd."
De bondscoach denkt bijvoorbeeld aan een voorbereidende hoogtestage. "Maar ze zijn allemaal al zo veel van huis en gaan al drie keer op hoogtestage. Als je ze dan ook voor de WK nog twee weken van huis en haard trekt, is het de vraag of dat wenselijk is. Maar voor de Olympische Spelen gaan we dat wel sowieso doen."
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