Bonus voor 116 Russische sporters die Winterspelen misten

Sport
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 10:13
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland gaat 116 sporters die dit jaar niet konden deelnemen aan de Winterspelen van Milaan-Cortina een geldbedrag geven. De hoogte ervan werd niet bekendgemaakt.
"We hebben besloten om alle olympische atleten die door verraderlijke politieke beslissingen niet naar de Spelen mochten een geldbonus te geven", zei minister van Sport Michail Degtyarev, tevens voorzitter van het Russisch olympisch comité. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met de dertien Russische atleten die onder neutrale vlag wel meededen.
Verreweg de meeste sporters uit Rusland en Belarus mochten niet meedoen, omdat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beide landen heeft uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022. Het IOC maakt uitzonderingen voor individuele sporters die op duidelijke wijze afstand hebben genomen van het Russische regime.
