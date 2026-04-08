D66 gaat toch praten met Hart voor Den Haag over coalitie

DEN HAAG (ANP) - D66 gaat met Hart voor Den Haag praten over de vorming van een nieuwe coalitie in Den Haag, heeft de fractie besloten. Eerder verzette de partij zich tegen samenwerking, maar vorige week deed verkenner Ahmed Aboutaleb een dringend beroep op D66 om toch in gesprek te gaan met partijleider Richard de Mos. Dat heeft D66 over de streep getrokken.

Hart voor Den Haag en D66 zijn de twee grootste partijen in de hofstad. Samen hebben ze 24 van de 45 raadszetels, genoeg voor een meerderheid. Hart voor Den Haag wilde daarom graag met D66 een college vormen, maar D66 zag dat eerder niet zitten. Die wilde dat De Mos eerst met VVD, DENK en CDA zou onderhandelen. Zij hebben samen ook 24 zetels.

D66 wil de gesprekken met Hart voor Den Haag "open en serieus aangaan". De Mos heeft afgelopen vrijdag al laten weten zo snel mogelijk met de onderhandelingen te willen starten. Aboutaleb zal die gesprekken als formateur gaan leiden.