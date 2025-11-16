Van der Lee (GL-PvdA) doet opnieuw gooi naar Kamervoorzitterschap

DEN HAAG (ANP) - Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) doet opnieuw een poging voorzitter te worden van de Tweede Kamer. In een brief aan de Kamerleden waarin hij zich kandidaat stelt, zegt hij "betekenisvol" te willen bijdragen aan het verbeteren van de politieke cultuur.

Van der Lee is ondervoorzitter en al acht jaar lid van het presidium (het dagelijks bestuur van de Kamer). Ook leidde hij de parlementaire-enquêtecommissie die onderzoek deed naar de gaswinning in Groningen. Hij was daarnaast financieel specialist van zijn fractie, maar die portefeuille heeft hij net afgestaan aan fractiegenoot Luc Stultiens.

De 61-jarige Van der Lee was twee jaar geleden al kandidaat om D66'er Vera Bergkamp op te volgen als Kamervoorzitter. De Kamerleden gaven toen in meerderheid de voorkeur aan zijn leeftijdgenoot en PVV'er Martin Bosma. Die is opnieuw kandidaat als de Kamer dinsdag de nieuwe voorzitter kiest, net als Thom van Campen (35) van de VVD.