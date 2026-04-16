ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brisbane houdt vast aan omstreden roeilocatie voor Spelen 2032

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 11:27
BRISBANE (ANP/RTR) - De organisatie van de Olympische Spelen van 2032 in het Australische Brisbane ziet geen reden om te kijken naar een alternatieve locatie voor het olympische roeitoernooi. De roeiwedstrijden moeten plaatsvinden in de rivier de Fitzroy in de deelstaat Queensland, die bekendstaat om sterke getijden en als leefgebied van krokodillen.
De voordracht van de locatie kon een jaar geleden al rekenen op gemengde reacties, voornamelijk vanwege de stroming. Toch blijft de verantwoordelijke minister van de staat Queensland bij het plan. "We zetten hier volledig op in en we kijken niet naar alternatieven. Het roeien vindt plaats in Rockhampton", zei hij tegen verslaggevers in Brisbane.
Zo'n vijfhonderd roeiers ondertekenden vorige maand een open brief waarin zij eisen dat de keuze voor de Fitzroy-rivier wordt heroverwogen.
De rivier wordt naar verwachting deze week beoordeeld door de internationale roeifederatie. De definitieve beslissing valt later dit jaar.
loading

Loading