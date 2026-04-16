Nieuwe verdachten opgepakt voor fatale schietpartij Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West vorige maand. Het gaat om twee Amsterdammers van 25 en 36 jaar. Eerder werd al een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden.

Bij de schietpartij in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 maart kwam een 19-jarige Amsterdammer om het leven. Een 21-jarige plaatsgenoot raakte zwaargewond. Hij is volgens de politie inmiddels buiten levensgevaar.

De drie verdachten zitten in voorlopige hechtenis. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.