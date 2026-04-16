ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe verdachten opgepakt voor fatale schietpartij Amsterdam

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 11:24
AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West vorige maand. Het gaat om twee Amsterdammers van 25 en 36 jaar. Eerder werd al een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden.
Bij de schietpartij in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 maart kwam een 19-jarige Amsterdammer om het leven. Een 21-jarige plaatsgenoot raakte zwaargewond. Hij is volgens de politie inmiddels buiten levensgevaar.
De drie verdachten zitten in voorlopige hechtenis. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

239855215_m

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

us_debt_trend

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

254699561_m

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

Loading