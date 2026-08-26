Brit Fery beëindigt opmars Nederlandse tennisser Röttgering

WINSTON-SALEM (ANP) - Tennisser Mees Röttgering is uitgeschakeld bij het ATP-toernooi in Winston-Salem in de Verenigde Staten. De 19-jarige Nederlander moest in de derde ronde zijn meerdere erkennen in de als vierde geplaatste Brit Arthur Fery, die hem met 6-3 6-3 aan de kant zette.

Röttgering beleefde zijn doorbraak in Winston-Salem. De nummer 389 van de wereld bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificatie en boekte vervolgens in de eerste ronde tegen de Brit Jan Choinski zijn eerste zege op ATP-niveau. In de tweede ronde stuntte Röttgering tegen Tomáš Macháč, de mondiale Tsjechische nummer 58.

Fery had in de eerste set genoeg aan een break bij 2-1. Het verzet van Röttgering leek in de tweede set snel gebroken, toen Fery na twee breaks snel uitliep naar 3-0. De jonge Limburger knokte zich nog terug, maar kon geen derde set meer afdwingen.

Eerder op woensdag bereikte Botic van de Zandschulp wel de kwartfinales in Winston-Salem.