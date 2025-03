Britse wielrenner Brennan houdt Del Grosso van zege in Catalonië

SANT FELIU DE GUÍXOLS (ANP) - Wielrenner Tibor del Grosso heeft net naast de zege gegrepen in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië. De 21-jarige Nederlandse wielrenner van Alpecin-Deceuninck werd na 178,6 kilometer vlak voor de streep bijgehaald door de Brit Matthew Brennan van Visma-Lease a Bike. Ook de Australiër Kaden Groves eindigde nog voor de onfortuinlijke Nederlander.

Del Grosso reed met nog 2 kilometer te gaan weg aan kop van het peloton in de afdaling naar Sant Feliu de Guíxols en pakte een kleine voorsprong. In de oplopende finishstraat leek hij op weg naar zijn eerste zege in de World Tour, maar vlak voor de finish werd hij voorbijgestoken door Brennan met Groves in het wiel. De Australische ploeggenoot van Del Grosso kon de Brit echter niet meer inhalen.

Voor de 19-jarige Brennan is het de vierde zege in korte tijd en zijn eerste in de World Tour. Na twee overwinningen in kleine Franse wedstrijden deze maand won hij vorige week de GP de Denain in Frankrijk.