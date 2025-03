Rechtszaak tegen acteur Gérard Depardieu begonnen in Frankrijk

PARIJS (ANP/AFP/DPA) - In Frankrijk is een strafzaak begonnen tegen acteur Gérard Depardieu. Hij staat terecht voor onder meer aanranding van twee vrouwen tijdens filmopnames in 2021. De acteur zou een vrouw tussen zijn benen hebben geklemd en haar buik, borsten en benen hebben betast. Bij de andere vrouw zou Depardieu herhaaldelijk haar billen hebben aangeraakt.

Tientallen vrouwen beschuldigen de acteur van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit is de eerste zaak tegen hem die voor de rechter komt. Zijn advocaat herhaalde maandag dat Depardieu alle aanklachten ontkent. Volgens hem geeft de rechtszaak Depardieu de kans om de "realiteit" te laten zien. "We zullen op een onpartijdige, objectieve en onweerlegbare wijze aantonen dat alle beschuldigingen onjuist zijn."

Naast Depardieu zelf waren ook zijn dochter en zijn ex-vrouw aanwezig bij de rechtszaak in Parijs, net als de twee vermeende slachtoffers. Buiten de rechtszaal waren feministische protesten. Zij hielden spandoeken omhoog met daarop onder meer de tekst "Wij geloven de slachtoffers".