Britse wielrenner Hayter wint proloog Tour of Holland

DEN HAAG (ANP) - Wielrenner Ethan Hayter heeft de proloog van de Tour of Holland op zijn naam geschreven. De 27-jarige Brit van Soudal Quick-Step was in de tijdrit over 4 kilometer in Den Haag met 4.26,67 net iets sneller dan de Australiër Cameron Rogers en de Zweed Jakob Söderqvist. Huub Artz van Wanty-Intermarché was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

De proloog in Den Haag werd in het donker onder kunstlicht verreden. Ook gingen de wielrenners van start in een startblok uit het BMX, dat automatisch naar beneden gaat, waarna de tijd begint te lopen.

De Tour of Holland duurt tot en met zondag.