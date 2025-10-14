Paar honderd mensen bij protest tegen azc in Uithoorn

UITHOORN (ANP) - Bij een protest tegen asielzoekers in Uithoorn zijn enkele honderden mensen bijeen. De betogers staan op een plein bij het gemeentehuis, waar dinsdagavond een commissievergadering van de gemeenteraad was over de asielopvang.

Meerdere actievoerders tegen de komst van asielzoekers dragen de met de nazistische NSB-geassocieerde Prinsenvlag, met daarop een logo van de VOC. De tegendemonstranten roepen volgens een ANP-verslaggever leuzen tegen het fascisme. Iemand draagt een bord met de tekst "Vluchtelingen welkom nazi's niet!".

De gemeente en politie hebben maatregelen getroffen na een onrustig verlopen eerdere demonstratie bij een commissievergadering in september. Actievoerders probeerden toen het gemeentehuis binnen te dringen, waarop de politie moest ingrijpen. "Om redenen van orde en veiligheid" was er dit keer geen pers en publiek welkom bij de vergadering, liet de gemeente vooraf weten.