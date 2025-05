Britse wielrenner Tarling wint tijdrit Giro, Roglic grijpt roze

TIRANA (ANP) - Joshua Tarling heeft de tweede etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 21-jarige Brit van Ineos Grenadiers was de beste in de individuele tijdrit over 13,7 kilometer met start en finish in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Tarling bleef de Sloveen Primoz Roglic 1 seconde voor. De Australiër Jay Vine werd derde.

In het algemeen klassement heeft Roglic de leiding overgenomen van de Deen Mads Pedersen, die de eerste etappe had gewonnen. Pedersen eindigde als zevende op 12 seconden van Tarling en kwam daarmee 1 seconde tekort om het roze te behouden.