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Broeders-Bol tweede in eerste Diamond League-finale op 800 meter

Sport
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 21:54
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BRUSSEL (ANP) - Femke Broeders-Bol (26) is bij haar eerste finale van de Diamond League op de 800 meter tweede geworden. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel noteerde de Nederlandse 1.54,81. Audrey Werro, de Europees kampioene uit Zwitserland, was nipt sneller en won in 1.54,75. Saida Tsehaye uit Ethiopië werd derde: 1.57,57.
Broeders-Bol won de voorgaande vijf edities de Diamond League-finale op haar oude discipline, de 400 meter horden. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen naar de dubbele afstand zonder obstakels.
Op de 800 meter heeft ze al in haar eerste seizoen aansluiting gevonden met de absolute top. Vorige maand maakte ze haar EK-debuut met een bronzen medaille. In de finale evenaarde ze het Nederlandse record waarmee Ellen van Langen op de Spelen van Barcelona in 1992 goud won (1.55,54). Bij de daaropvolgende Diamond Leagues scherpte ze die toptijd afgelopen weken tot twee keer toe aan: in Lausanne klokte ze 1.55,41, in Zürich dook ze daar nog ruim een halve seconde onder met 1.54,71.
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