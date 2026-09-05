Visser vijfde in finale Diamond League op 100 meter horden

BRUSSEL (ANP) - Nadine Visser (31) is bij de finale van de Diamond League vijfde geworden op de 100 meter horden. De Europees kampioene noteerde 12,54 seconden en zag de Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell naar de winst lopen in 12,30 seconden. Devynne Charlton uit de Bahama's werd tweede (12,33), voor de Jamaicaanse Megan Simmonds (12,43).

Visser verkeert dit seizoen in uitstekende vorm. Vorige maand in Birmingham won de Noord-Hollandse op de 100 meter horden na acht grote finales zonder medaille (op WK's, Olympische Spelen en EK's) voor het eerst de Europese titel.

Russell verbrak vorige week bij de Diamond League in Zürich het wereldrecord met een tijd van 12,09 seconden. In die race eindigde Visser met haar beste seizoenstijd van 12,34 als derde. In de buurt van die tijd kwam ze in het Brusselse Koning Boudewijnstadion niet.

De Nederlandse recordhoudster stond dit seizoen zeven keer aan de start van een wedstrijd in de Diamond League en eindigde slechts eenmaal buiten het podium, op de vierde plek. Ze werd vier keer derde en eindigde twee keer als tweede.