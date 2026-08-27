Broeders-Bol verbetert Nederlands record op 800 meter opnieuw

ZÜRICH (ANP) - Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich het Nederlands record op de 800 meter opnieuw verbeterd. De 26-jarige Nederlandse atlete kwam tot een tijd van 1.54,71. Daarmee was ze een stuk sneller dan zes dagen eerder in Lausanne, toen ze 1.55,41 klokte.

Ellen van Langen had sinds de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona het Nederlands record met 1.55,54 lange tijd op haar naam. Broeders-Bol evenaarde die tijd twee weken geleden bij de EK in Birmingham en nu stelt ze die tijd steeds verder naar beneden bij.

De zege in Zürich ging opnieuw naar Europees kampioene Audrey Werro uit Zwitserland, die met 1.53,70 erg snel was.

Visser en Nillessen

Nadine Visser eindigde op de 100 meter horden als derde in 12,34 seconden. Haar persoonlijk record is 12,28. De Amerikaanse Masai Russell won in een wereldrecord van 12,09 seconden.

Stefan Nillessen eindigde op de 1500 meter als twaalfde.