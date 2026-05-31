Brons voor turner De Veer aan rekstok bij World Challenge Cup

Sport
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 15:04
KOPER (ANP) - Turner Martijn de Veer (23) heeft bij de World Challenge Cup in het Sloveense Koper brons gepakt in de finale aan het onderdeel rekstok. De Veer kwam tot 13,366 punten en hoefde daarmee alleen Ricardo Villa uit Italië (13,633) en Timo Eder uit Duitsland (13,433) voor zich te dulden.
De Veer kwam bij het opvangen van zijn eerste vluchtelement in de problemen, maar wist knap een val te voorkomen. De Rotterdammer maakte in Koper zijn comeback op het internationale podium na een zware enkelblessure.
In de vloerfinale bij de vrouwen was er een vierde plek voor debutante Jaylee Chukwu (12,466). Lihie Raz uit Israël greep met 13,200 punten het goud.
Sanna Veerman greep zaterdag brons in de finale aan brug. Het goud op dat onderdeel ging naar de Hongaarse Zsófia Kovács. Kyan Jacobs eindigde als zevende in de ringenfinale. Het goud in die finale was voor Bohdan Suprun uit Oekraïne (13,600).
