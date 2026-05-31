ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marathon Groningen: 7 lopers onwel door warmte, 2 naar ziekenhuis

Samenleving
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 14:43
anp310526075 1
GRONINGEN (ANP) - Zeven deelnemers aan de halve marathon in Groningen zijn zondag bevangen door de warmte. Dat meldt Golazo, de organisator van het evenement. Van hen zijn er twee naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gebracht. De andere deelnemers zijn bij de finish behandeld met bijvoorbeeld koeldekens. Uit voorzorg zijn meerdere ambulances opgeroepen. Mogelijk zijn er op de route nog meer mensen onwel geworden.
Het is zondag in Groningen warmer dan het weerbericht zaterdag voorspelde, aldus de organisatie.
Het evenement Marathon Groningen waaraan 12.000 mensen meedoen, bestaat uit meerdere onderdelen, de halve marathon is daar een van. Aan de halve marathon deden 6500 mensen mee. Bij de laatste 3 kilometer werden lopers extra gewaarschuwd voor de warmte. Geadviseerd werd om het rustig aan te doen en veel te drinken. Alle deelnemers aan de halve marathon zijn inmiddels gefinisht. De brandweer zorgt volgens de veiligheidsregio Groningen voor koeling door verneveling van water. Opgeroepen wordt om niet naar de locatie van het evenement te komen, zodat hulpdiensten hun werk goed kunnen uitvoeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

223521303 m

Gezond zonder sportschool: deze dagelijkse activiteiten verlengen je leven

generated-image (4)

Zo bespioneren je favoriete apps je camera en microfoon (en wat daarvan écht waar is)

generated-image (3)

Dit zijn de landen die de wereld voeden

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

157470545_m

Pensioengat zzp’ers: zo groot is het probleem echt

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

Loading