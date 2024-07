Burgemeester Parijs zwemt voor Spelen in de schone Seine

PARIJS (ANP) - De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft een duik in de rivier de Seine genomen in aanloop naar de Olympische Spelen. Dat deed ze samen met de voorzitter van het Parijse organisatiecomité voor de Olympische Spelen Tony Estanguet en de Parijse prefect Marc Guillaume.

Kort voor de Spelen beginnen wil Hidalgo duidelijk maken dat de rivier schoon genoeg is voor de triatleten en zwemmers. De Franse minister van Sport , Amélie Oudéa-Castéra, zwom afgelopen zaterdag al in de Seine met hetzelfde doel voor ogen. President Emmanuel Macron heeft eerder dit jaar ook gezegd een duik in de rivier te nemen, maar daar is het nog niet van gekomen.

Het stadhuis staat vrijwel naast de rivier. Daar is samen met andere overheden eerder besloten 1,4 miljard euro te investeren in het schoonmaken en - houden van de Seine en van de Marne, onder meer voor de Olympische Spelen. Het heeft tot veel kritiek geleid omdat volgens een aantal Parijzenaars het geld veel beter aan dringender zaken had kunnen worden besteed.

Regen

Het had niet veel gescheeld of de rivier was niet schoon genoeg als gevolg van de vele regens van de afgelopen tijd. Hidalgo wilde in juni al een duik nemen, maar kon dat niet omdat het water te vies was.

In juni ontstond een protestbeweging tegen Macron en Hidalgo nadat zij hun zwemplannen hadden ontvouwd. Er werd op sociale media opgeroepen in de Seine te poepen en te plassen in de aanloop naar de duik van de president en burgemeester "die ons in de stront doen zakken". Maar volgens de gemeente dient het langlopende project niet alleen de Spelen en zal in de zomer van 2025 op veel plaatsen langs de Seine en met de rivier verbonden wateren weer gezwommen kunnen worden.