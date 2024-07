Gordon loopt weg bij première van eigen film: “Zó slecht vond ik het”

Gordon Heuckeroth is de zaal uitgelopen tijdens de première van de film Yamas, waarin Gordon en collega Ruben van der Meer een liefdeskoppel spelen. Hij doet deze onthulling nu, drie maanden later, in de podcast Borrelpraat

"Ik heb in een bizar slechte film gespeeld, Yamas, dat was ook met Ruben. Ja, dat is niet mijn ding. Dat is een doelgroepfilm voor de jeugd enzo. Ik ben tijdens de première weggelopen, zo slecht vond ik het. Ik ben echt weggelopen. Ik vond het zo erg. Ik kon niet naar mezelf kijken", vertelt hij.

Chemie met Ruben

Had Gordon een grote rol in die film? "Nee, maar dat hadden ze er dus wel van gemaakt. Ik zat in die hele film en samen met Ruben, maar wat wel naar voren kwam is dat ik een enorme chemie met hem heb. Ik vind het zo’n wereldkerel. Hij is ooit bij mij begonnen in een van mijn eerste videoclips, dus ik ken hem al heel lang."

Gordon ziet wel potentie in een verdere samenwerking met Ruben. "Wij tweeën zijn ook echt een soort Geer en Goor samen. Wij hebben ook echt een beetje die chemie."

Scriptidee

Nu wil Gordon nóg een film maken met Ruben. "Ik had al heel lang een scriptidee liggen en daar hebben we nu een soort van trailer van opgenomen."

"We zijn met distributeurs en filmpartijen aan het praten. Het kost heel veel geld, zo’n film maken. Maar dat doet hij. Daar heb ik zelf geen omkijken naar."