CAS buigt zich met spoed over deelname Israël aan WK turnen

LAUSANNE (ANP/AFP/RTR) - Het internationale hof van sportarbitrage CAS buigt zich met spoed over de deelname van Israël aan de WK turnen in Indonesië. De regering van het Aziatische land heeft de visa voor de turnploeg uit Israël afgewezen. Indonesië weigert contact met Israël zolang dat land een vrij en soeverein Palestina niet erkent. Het CAS kondigde aan dinsdag al uitspraak te doen, omdat de WK zondag beginnen.

Israël heeft bij het CAS beroep aangetekend en de eis neergelegd dat de internationale turnfederatie FIG en de Indonesische turnbond "worden gedwongen" om de Israëlische turners mee te laten doen aan de WK of anders het toernooi te verplaatsen of te annuleren.

Naar verwachting doen meer dan vijfhonderd turners uit 79 landen mee aan de WK in Jakarta. Ook Nederland vaardigt een ploeg af. Het toernooi duurt tot en met 25 oktober. Als de Israëlische ploeg niet meedoet, kan Artem Dolgopyat zijn wereldtitel op vloer van het WK van 2023 niet verdedigen. De turner veroverde ook in 2020 de olympische titel op vloer en pakte op de Spelen van 2024 zilver.

Israël heeft kritiek op het late besluit van Indonesië om de visa af te wijzen en is ook niet te spreken over de houding van de FIG, die vrij neutraal op de affaire reageerde. De turnbond gaf in een verklaring aan dat het "kennis had genomen" van het besluit van de Indonesische regering en sprak de wens uit dat "er zo snel mogelijk een omgeving wordt gecreëerd waarin atleten over de hele wereld veilig en met een gerust hart kunnen sporten."