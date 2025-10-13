Yeşilgöz: SGP handelde 'heel sterk' op strafbaarheid illegaliteit

ENSCHEDE (ANP) - De SGP heeft "heel sterk" gehandeld toen in de Tweede Kamer een discussie was over de strafbaarstelling van illegaliteit, vindt VVD-leider Dilan Yeşilgöz. De conservatief-christelijke partij kreeg van andere partijen juist veel kritiek daarop. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker sprak van een "staatsrechtelijke modderpoel".

Na te hebben ingestemd met het PVV-amendement vreesde de SGP dat ook iets als een 'kopje soep' van hulpverleners aan illegalen strafbaar zou worden. Daarom dreigde de partij toch tegen het hele pakket van het wetsvoorstel en bijbehorende wijzigingen te stemmen. Op aandringen van de SGP heeft asielminister David van Weel (VVD) het voorstel later aangepast om dit te voorkomen, een ongebruikelijke gang van zaken.

Yeşilgöz vindt dat de SGP zo liet zien "voor dit principe" van strafbaarstelling van illegaliteit te zijn, maar ook de "haken en ogen" adresseerde, zei ze in een interview bij de Universiteit Twente, georganiseerd samen met Tubantia.

Kritiek GroenLinks-PvdA

De VVD-leider maakte dit punt om kritiek te uiten op GroenLinks-PvdA, D66 en CDA, die volgens haar steeds niet instemmen met voorstellen die het aantal asielzoekers omlaag kunnen brengen. De drie partijen stemden in de Tweede Kamer tegen de twee strenge asielwetten van het kabinet.

CDA stemde afgelopen zomer tegen het tweestatusstelsel vanwege zorgen om de uitvoering en tegen de Asielnoodmaatregelenwet om de toevoeging van de strafbaarstelling van illegaliteit. Maar na het bericht dat Van Weel het voorstel aanpast om hulpverleners te ontzien, hielden de christendemocraten toch de optie open om in de Eerste Kamer voor te stemmen. CDA-leider Henri Bontenbal zei voor het voorstel te kunnen stemmen als dit "adequaat gerepareerd" wordt.