Israël: Rode Kruis haalt eerste dode gijzelaars op

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Rode Kruis is onderweg om de eerste overblijfselen van overleden gijzelaars op te halen in de Gazastrook. Dat meldt het Israëlische leger op X.

De organisatie is volgens Israël op weg naar een trefpunt in het zuiden van Gaza, waar meerdere kisten met daarin de lichamen van de gijzelaars wachten om te worden overgedragen aan het Rode Kruis. Het Israëlische leger voegt eraan toe dat de doden eerst geïdentificeerd moeten worden, waarna de families worden ingelicht. Ook zegt Israël bereid te zijn op een later moment meer lichamen over te dragen aan het Rode Kruis.

Om hoeveel doden het gaat, maakte het Israëlische leger niet bekend, maar volgens de Israëlische regering zijn het er vier.