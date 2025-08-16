Chabbey ritwinnares, Zigart nieuwe leidster in Romandië

LA TZOUMAZ (ANP) - De Zwitserse wielrenster Elise Chabbey heeft de tweede etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. Het was een aankomst bergop in La Tzoumaz. De renster van FDJ-Suez versloeg in een sprint de Sloveense Urska Zigart. Op enige afstand volgde de Nederlandse Yara Kastelijn als derde.

Zigart, die rijdt voor AG Insurance - Soudal, nam de leiderstrui over van de Spaanse Paula Blasi. Voor de 32-jarige Chabbey was het haar eerste zege op WorldTourniveau. Ze volgt in het klassement op acht seconden van Zigart, de vriendin van Tourwinnaar Tadej Pogacar.

De Ronde van Romandië eindigt zondag met een heuvelrit met start en finish in Aigle, waar de internationale wielrenunie UCI is gevestigd.

Vrijdag was er commotie nadat vijf wielerploegen, waaronder Visma - Lease a Bike en Picnic PostNL, een startverbod kregen omdat ze weigerden zich te houden aan de regels voor de implementatie van gps-trackers als test voor een nieuw veiligheidssysteem.