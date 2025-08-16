ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaanse premier leidt speciaal beraad over bosbranden

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 14:58
bijgewerkt om zaterdag, 16 augustus 2025 om 15:05
anp160825102 1
De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft in Madrid overleg geleid over de aanpak van de bosbranden die het land al enige tijd teisteren. Er zijn momenteel negentien natuurbranden die een dreiging vormen en waar de centrale overheid snel moet helpen, met onder andere blusvliegtuigen. Sánchez brengt zondag een bezoek aan de noordwestelijke regio Galicië waar hevige branden woeden en vervolgens aan een getroffen gebied in León.
Volgens de plaatselijke autoriteiten kampt Galicië met de ergste bosbranden ooit. Er zijn nog tien grote bosbranden en er is inmiddels 40.000 hectare afgebrand. Dat is meer dan een derde van het terrein dat in de afgelopen dagen in Spanje is afgebrand. Treinverbindingen tussen Madrid en Galicië blijven vooralsnog gestremd als gevolg van natuurbranden.
Duizenden extra militairen worden ingezet om de brandweer te helpen. De meeste branden ontstaan door mensen die slordig met vuur omgaan, door ongelukken of door brandstichting.
Vorig artikel

Chabbey ritwinnares, Zigart nieuwe leidster in Romandië

Volgend artikel

Honderden betogers bij pro-Palestijnse demo op Dam in Amsterdam

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?