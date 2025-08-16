Spaanse premier leidt speciaal beraad over bosbranden

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft in Madrid overleg geleid over de aanpak van de bosbranden die het land al enige tijd teisteren. Er zijn momenteel negentien natuurbranden die een dreiging vormen en waar de centrale overheid snel moet helpen, met onder andere blusvliegtuigen. Sánchez brengt zondag een bezoek aan de noordwestelijke regio Galicië waar hevige branden woeden en vervolgens aan een getroffen gebied in León.

Volgens de plaatselijke autoriteiten kampt Galicië met de ergste bosbranden ooit. Er zijn nog tien grote bosbranden en er is inmiddels 40.000 hectare afgebrand. Dat is meer dan een derde van het terrein dat in de afgelopen dagen in Spanje is afgebrand. Treinverbindingen tussen Madrid en Galicië blijven vooralsnog gestremd als gevolg van natuurbranden.

Duizenden extra militairen worden ingezet om de brandweer te helpen. De meeste branden ontstaan door mensen die slordig met vuur omgaan, door ongelukken of door brandstichting.