Visser wint weer een race en bereikt WK-finale 60 meter horden

door anp
zondag, 22 maart 2026 om 19:36
TORUN (ANP) - Nadine Visser heeft op de WK indooratletiek in het Poolse Torun de finale van de 60 meter horden bereikt. De Nederlandse troef voor een medaille won haar heat in de halve finales in een tijd van 7,82 seconden. Diezelfde tijd liep ze eerder op de dag ook in de series.
Visser jaagt in Torun op nieuw succes. Ze is al in het bezit van vijf indoormedailles. De 31-jarige Hoogkarspelse begon in 2018 met brons op de WK en haalde in de jaren erna twee keer goud en twee keer zilver op de EK indoor. De finale is om 20.13 uur.
