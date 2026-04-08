China onderzoekt cyberpesten olympisch schoonspringkampioene Quan

HONG KONG (ANP/RTR) - De Chinese zwembond start een onderzoek naar cyberpesten aan het adres van drievoudig olympisch schoonspringkampioene Hongchan Quan (19). Quan heeft aangifte gedaan bij de politie.

De organisatie heeft het in een verklaring over "kwaadaardige aanvallen tegen Quan en andere duikers" en zegt uitingen te veroordelen die de fysieke en mentale gezondheid van atleten schaden. Ook belooft ze atleten beter te gaan beschermen.

Quan, die op 14-jarige leeftijd haar eerste gouden medaille won tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio, heeft zich in verschillende interviews uitgelaten over de giftige onlinereacties over haar gewicht. De opmerkingen leidden ertoe dat ze een enorme druk voelde om op dieet te gaan, ondanks dat ze al weinig at. Zo vertelde ze aan het Chinese tijdschrift Renwu dat ze overwoog te stoppen na de Olympische Spelen van Parijs.

Tijdens die Spelen veroverde ze in 2024 twee gouden medailles: op de 10-metertoren individueel en synchroon.