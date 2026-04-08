Zeventien mensen aangehouden tijdens kampioensfeest PSV

Samenleving
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 12:28
EINDHOVEN (ANP) - Rondom de huldiging van PSV in Eindhoven zijn zeventien mensen aangehouden. Volgens de politie werden zij verspreid over de dag en de avond opgepakt voor onder meer het afsteken van vuurwerk, vernieling, het overtreden van een gebiedsverbod, belediging en mishandeling. Een aantal van hen zit nog vast voor verhoor.
PSV werd dinsdag gehuldigd op het Stadhuisplein, nadat het voor de derde keer op rij landskampioen is geworden. Op andere pleinen in de stad was de huldiging via schermen te volgen. Volgens de gemeente waren er ruim 70.000 supporters naar de Eindhovense binnenstad gekomen om het kampioensfeest te vieren.
Het afsteken van vuurwerk was verboden. Ook mochten de fans geen tassen meenemen op de met hekken omheinde terreinen op het plein en de Markt. Alcohol, drugs, glas, blik en wapens meenemen was ook niet toegestaan.
