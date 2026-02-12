Coach Anema denkt dat Conijn eerder had kunnen versnellen

MILAAN (ANP) - Coach Jillert Anema van Merel Conijn was blij met het zilver van zijn schaatsster op de Spelen van Milaan, maar hij denkt dat ze eerder had kunnen versnellen. Conijn zette aan in de laatste drie ronden en maakte de achterstand op de Belgische Sandrine Tas goed. "Ze rekent pas in de laatste 30 meter af met Tas. Dat is niet nodig als je 31,4 in de slotronde rijdt", aldus de coach. "We zaten er heel dichtbij, maar goud winnen is heel lastig."

"Ik kon niet harder schreeuwen om haar aan te zetten", zei de coach, die op de kruising langs de baan stond. "Want als ze aangaat, weet je dat ze dat unieke heeft wat niemand anders heeft. Als ze doorjakkert, rijdt ze er nog een rondje van 30 seconden achteraan."

Volgens Anema kon hij zien dat ze nog niet moe was. "Dat zie je aan haar techniek. Als ze steeds een tikje op de juiste plek geeft, dan word je alleen moe van de houding, maar dat kan ze wel een half uur volhouden", zei hij over de schaatsslag en timing van Conijn.

Rollercoaster aan emoties

Conijn vond zelf ook wel dat ze foutjes in de rit had gemaakt. "Ik heb een keer bij een kruising iets ingehouden. Ik wilde geen diskwalificatie riskeren, maar dat kostte me ook snelheid. Als ik achteraf ergens over moet balen, is het dat moment." Bij een latere kruising dook Conijn wel voor haar Belgische tegenstander. "Anders kom ik er niet mee voorbij, dacht ik En gelukkig lukte dat."

Daarna moest ze met haar coaches afwachten of haar tijd genoeg was voor een medaille. "Dat was echt een rollercoaster aan emoties", zei Conijn. "Ik was eerst vooral blij. Jillert zei dat ik brons had, maar het kon ook nog meer worden dan brons. Misschien was het wel genoeg voor goud, maar dat was het helaas niet. Dat was even een klein moment balen, maar verder ben ik gewoon blij."