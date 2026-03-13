Colombiaan Tejada bezorgt XDS Astana tweede zege in Parijs-Nice

APT (ANP) - Wielrenner Harold Tejada uit Colombia heeft de zesde etappe in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Colombiaan van XDS Astana ontsnapte in de rit van Barnetane naar Apt over 179,3 kilometer in de slotkilometers uit de groep met favorieten en bleef die voor. Dorian Godon uit Frankrijk werd tweede en de Brit Lewis Askey kwam als derde binnen.

Tejada bezorgde zijn ploeg de tweede etappezege in de Franse rittenkoers. Eerder won de Duitser Max Kanter de tweede etappe.

Jonas Vingegaard uit Denemarken houdt de leiding in het algemeen klassement. De kopman van Visma - Lease a Bike heeft 3.22 minuten voorsprong op Daniel Felipe Martínez uit Colombia.

Parijs-Nice duurt tot en met zondag.