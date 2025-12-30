Conijn en Kerkhoff veroveren olympische tickets op 5000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Merel Conijn heeft op de 5000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi haar tweede olympisch ticket veroverd. De 26-jarige Nederlands kampioene van Team AH-Zaanlander won in 6.43,46. Haar ploeggenote Bente Kerkhoff eindigde als tweede in 6.46,72.

Conijn was eerder op het OKT als derde geëindigd op de 3000 meter, de afstand waarop ze ook de Nederlands kampioene is. Ook op die afstand heeft ze een olympisch ticket gepakt.

Marijke Groenewoud eindigde als derde met 6.48,82 en Joy Beune als vijfde met 6.57,06. Zij grepen daarmee naast een ticket op de 5000 meter. Op de 5000 meter bij de vrouwen mogen slechts twee schaatssters van start op de Olympische Spelen.