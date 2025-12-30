Israël dreigt vergunningen voor hulporganisaties Gaza te stoppen

JERUZALEM (ANP/AFP) - Tientallen internationale hulporganisaties dreigen geen nieuwe vergunning van Israël te krijgen om hun werk in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever voort te zetten. Volgens Israël voldoen de ngo's, waaronder mogelijk Artsen zonder Grenzen (AzG), niet aan nieuwe strenge registratieregels. Hun huidige vergunningen lopen op 1 januari af.

Volgens de nieuwe regels moeten ngo's meer gegevens delen over hun organisatie en hun werkzaamheden. Ook moeten paspoortnummers van alle buitenlandse en Palestijnse medewerkers worden gedeeld met de Israëlische overheid. Het verantwoordelijke ministerie zegt op die manier te willen uitsluiten dat de organisaties banden hebben met terroristische organisaties.

The Times of Israel schrijft dat het gaat om 37 hulporganisaties. De namen daarvan zijn niet openbaar, maar in een verklaring van het ministerie staat wel dat AzG twee medewerkers zou hebben die lid waren van Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad, bewegingen die op de Israëlische terreurlijst staan.