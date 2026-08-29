Coquard wint in Vuelta op dag dat rodetruidrager Pogačar uitvalt

XERACO (ANP) - Bryan Coquard heeft zaterdag de achtste etappe van de Vuelta gewonnen. De Franse renner van Cofidis was de beste in de massasprint in Xeraco, een kustplaats ten zuiden van Valencia. De Deen Mads Pedersen werd tweede, voor Jordi Meeus uit België.

De dag werd getekend door het uitvallen van rodetruidrager en wereldkampioen Tadej Pogačar. De Sloveen kwam op een vlak stuk weg ten val op ruim 30 kilometer van de eindstreep. Met een bebloed lichaam en gezicht stapte hij niet lang na zijn val in een ambulance. Hij leek ook last te hebben van zijn linkerarm en schouder.

Door de val van Pogačar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider in de Vuelta, terwijl hij de dag begon met 3.50 minuten achterstand op de Sloveen. Pogačars landgenoot Primož Roglič, viervoudig winnaar van de Vuelta, staat nu tweede op 1 minuut van Mas. De Oostenrijker Felix Gall staat derde op 1.11.

Opgehouden

De vlakke etappe over 171 kilometer van Puçol naar Xeraco kende een eenzame vluchter, de Spanjaard Sinuhé Fernández. Hij werd kort voor de val van Pogačar ingerekend door het peloton. Na de val van Pogačar besloot zijn ploeg, UAE Team Emirates, gegroepeerd ruim achter het peloton naar de finish te rijden. Ook was er nog een late uitval van de Spanjaard Xabier Azparren.

De sprint werd nog ontregeld door een grote valpartij, waardoor een deel van het peloton werd opgehouden. De snelste sprinters bleven de val voor, die rond de twintigste plek plaatsvond. Coquard wist vooraan naar de zege te sprinten.

Het is voor de 34-jarige Coquard de eerste etappezege in een grote ronde. De kleine Franse sprinter is bezig aan zijn dertiende grote ronde, eindigde talloze keren in de top 10, maar wist nog nooit een etappe te winnen.