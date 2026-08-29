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Nederlandse hockeysters verliezen WK-finale na shoot-outs

Sport
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 18:02
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AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de vierde wereldtitel op rij te veroveren. In de WK-finale in het Wagener Stadion verloor de ploeg van bondscoach Raoul Ehren na shoot-outs van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het nog 1-1.
Yibbi Jansen bracht Oranje vlak voor rust op voorsprong via een strafcorner. Argentinië voerde na rust de druk flink op en kreeg een achttal strafcorners, waarvan pas de laatste raak ging. In het vierde kwart bracht Maria Granatto de Argentijnen via een strafcorner op gelijke hoogte. Zodoende liep de wedstrijd uit op shoot-outs.
Pien Sanders miste de eerste namens Nederland, waarna Victoria Granatto de Argentijnen op voorsprong bracht. Ook Felice Albers en Freeke Moes kwamen niet tot scoren. Marijn Veen schoot wel raak.
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