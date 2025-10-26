Corbeau verbetert op kortebaan wereldrecord 200 meter schoolslag

TORONTO (ANP) - Zwemmer Caspar Corbeau heeft bij wereldbekerwedstrijden op de kortebaan in Toronto het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 24-jarige Nederlander won in de Canadese stad in 1.59,52 en is daarmee de eerste zwemmer die onder de 2 minuten duikt.

Corbeau was veel sneller dan de Japanner Shin Ohashi, die tweede werd in 2.02,03. De Nederlander verbeterde het oude wereldrecord van de Rus Kirill Prigoda (2.00,16) met ruim een halve seconde.

Op de 100 meter schoolslag een dag eerder had Corbeau al het Nederlandse record van Arno Kamminga verbeterd. Hij won toen in 55,55.