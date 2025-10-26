ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Corbeau verbetert op kortebaan wereldrecord 200 meter schoolslag

Sport
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 9:49
anp261025057 1
TORONTO (ANP) - Zwemmer Caspar Corbeau heeft bij wereldbekerwedstrijden op de kortebaan in Toronto het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 24-jarige Nederlander won in de Canadese stad in 1.59,52 en is daarmee de eerste zwemmer die onder de 2 minuten duikt.
Corbeau was veel sneller dan de Japanner Shin Ohashi, die tweede werd in 2.02,03. De Nederlander verbeterde het oude wereldrecord van de Rus Kirill Prigoda (2.00,16) met ruim een halve seconde.
Op de 100 meter schoolslag een dag eerder had Corbeau al het Nederlandse record van Arno Kamminga verbeterd. Hij won toen in 55,55.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2578847711

Wanneer de stervende ontwaakt: wat terminale helderheid onthult

ANP-537388622

Volgens onderzoekers is er iets heel simpels dat meteen zorgt voor minder stress

ANP-538901767

Onderzoekers waarschuwen: AI weigert zichzelf uit te schakelen

anp251025107 1

Peiling: PVV, GL-PvdA en D66 bijna gelijk

ANP-464986455

Pijnlijke en stijve gewrichten? Dit helpt het beste volgens de specialist

anp251025103 1

Wilders nu al zielig: als niemand met ons praat of regeert, is democratie dood

Loading