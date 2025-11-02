ECONOMIE
Coste (101) overleden, was oudste nog levende olympisch kampioen

Sport
door anp
zondag, 02 november 2025 om 21:14
anp021125125 1
PARIJS (ANP/AFP) - Met de dood van Charles Coste is donderdag de oudste nog levende olympisch kampioen op 101-jarige leeftijd overleden. Dat maakte Marina Ferrari, de Franse minister van Sport, zondag bekend op X. Oud-wielrenner Coste veroverde op de Spelen van Londen 1948 het goud op de ploegenachtervolging.
In de zomer van 2024 had hij nog een rol bij de openingsceremonie van de Spelen van Parijs. Coste mocht de olympische vlam doorgeven aan judoka Teddy Riner en atlete Marie-José Pérec. "Ik was zeer ontroerd toen ik hoorde van het overlijden van Charles Coste, olympisch kampioen van 1948 in Londen, die in 2024 de olympische fakkel op de Spelen in Parijs nog heeft doorgegeven", schreef Ferrari op X. "Op 101-jarige leeftijd laat hij een enorme sportieve erfenis achter."
Ook David Lappartient, voorzitter van de internationale wielerunie UCI, stond stil bij het overlijden van Coste. "Met grote droefenis heb ik vernomen dat Charles Coste is overleden. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden", aldus de Fransman.
