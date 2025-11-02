Wennemars beleeft topweekend met pr's en eerste Nederlandse titel

HEERENVEEN (ANP) - Joep Wennemars is het olympische schaatsseizoen beter dan ooit begonnen. De 23-jarige schaatser van Team Essent verbeterde zichzelf op alle drie de afstanden die hij reed en veroverde zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren op de 1000 meter. "Het is voor nu leuk", relativeerde hij deze prestaties ook in dit seizoen.

Wennemars was een jaar eerder op het eerste toernooi van het seizoen maar net hersteld van een knieoperatie. "Toen had ik me op de afstanden waar het om ging ook geplaatst, dat was toen een klein wonder, maar de tijden waren wel minder spectaculair."

Nu reed hij zijn beste tijden ooit op de 500, 1000 en 1500 meter waarop hij zich plaatste en kan zich gaan opmaken voor drukke wereldbekerwedstrijden. "Of ik alles ga rijden, weet ik echt nog niet. Ik weet dat de focus op de 1000 en 1500 meter ligt, maar ik ga zeker ook 500 meters rijden."

Team Essent

Wennemars was daarmee de enige schaatser van Team Essent die een titel veroverde op de NK afstanden. "Daar was ik me achteraf wel van bewust. Ik ben heel blij dat ik dat mag doen voor onze ploeg. Natuurlijk is het belangrijk om een prijs te winnen voor de ploeg, maar als we straks allemaal hard rijden op het moment dat het er nog meer om gaat, is iedereen dit zo vergeten."

Teamgenoten zoals zijn vriendin Suzanne Schulting en Merijn Scheperkamp grepen naast tickets voor de wereldbeker op de 500 en 1000 meter en Tijmen Snel kwam ten val op de 1000 meter. Chris Huizinga kon zijn titels op de 5000 en 10.000 meter niet prolongeren en Beau Snellink moet nog afwachten of zijn vijfde plaats op de 5000 meter voldoende is voor kwalificatie voor de wereldbeker.