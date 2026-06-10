Coureur Albon brengt eerbetoon aan 'Williams-legende' Mansell

MONTMÉLO (ANP) - Alexander Albon passeert in de komende Grote Prijs van Barcelona-Catalonië Nigel Mansell als coureur met de meeste races voor het Formule 1-team Williams. De Thai beleeft in Spanje zijn 96e start in de auto van Williams, één meer dan de 95 starts van Mansell. Als eerbetoon draagt Albon een replica van de helm die Mansell droeg in het seizoen 1992, toen de Brit de wereldtitel veroverde in een Williams.

Albon rijdt sinds 2022 bij Williams. Zijn beste klassering is, een aantal keren, de vijfde plaats. "Ik kan maar moeilijk geloven dat ik vaker voor dit historische team heb geracet dan een van de ware grootheden in onze sport", zegt Albon in een persbericht van Williams. "Nigel Mansell inspireerde mij toen ik opgroeide; hij was een echte vechter, een legende van Williams en de Formule 1."