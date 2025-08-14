Coureur Frijns na zes seizoenen weg bij Formule E-team Envision

LONDEN (ANP) - Autocoureur Robin Frijns vertrekt na zes seizoenen bij het Formule E-team van Envision. Daarmee is de toekomst van de 34-jarige Limburger in de raceklasse voor elektrische sportauto's onzeker.

Envision zegt dat het team toe is aan een "spannende" verandering. "Gedurende Robins zes seizoenen heeft hij uitstekende resultaten en geweldige races geleverd. We hebben er enorm van genoten om met zo'n getalenteerde coureur samen te werken. Zijn twee overwinningen en talrijke podiumplaatsen springen eruit, maar ook zijn pure snelheid en vermogen om een ronde neer te zetten als het erop aankwam", zegt teambaas Sylvain Filippi op de website.

Frijns reed sinds 2018 voor Envision, op een pauze van een seizoen na. Het nieuwe seizoen begint in december. Envision maakt binnenkort de vervanger van Frijns bekend.